Combien de temps dure la performance musicale la plus longue ?

30 minutes ? Une heure ? Deux jours ? Combien de temps la performance musicale la plus longue dure t-elle ? Si jamais vous vous posiez la question, le Virgin Tonic à la réponse ! Sachez que "Organ²/ASLSP (As SLow aS Possible)" ou "Aussi longtemps que possible" est le plus long concert jamais donné. Le petit bonus ? Il est toujours en cours !

La performance musicale la plus longue

Débutée en 2001, la performance devrait se terminer en 2640. Traduction, près de 6 siècles de concert sont prévus. Ca fait long. Pour les curieux, elle est à voir à l’église médiévale de St Burchardi dans la ville allemande de Halberstadt : l'on doit cette performance John Cage. Créée en 1987, elle est jouée par "un orgue automatisé qui progresse si lentement qu’on doit attendre des mois pour un changement d’accord", explique Le Saviez-Vous.

Alors, ça vous inspire ?