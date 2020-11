Combien de fois serez vous amoureux dans votre vie ? Votre signe Astro répond !

"L'amour, l'amour, l'amour / Dont on parle toujours" , nous rappelle Bon Entendeur. Parce qu'il n'y a rien de plus incertain que l'amour, beaucoup passent leur temps à se demander où, quand et comment ils rencontreront l'âme soeur. Mais, combien de fois tomberez-vous amoureux(se) ? Combien de partenaires aurez-vous ? Si rien n'est jamais gravé dans le marbre, votre signe astro pourrait vous donner quelques éléments de réponse...

Bélier : au moins 100. Oui, c'est beaucoup. Mais vous n'y pouvez rien, vos coups de coeur varient d'un jour à l'autre ! Et puis, vous n'avez pas peur de quitter quelqu'un.

Taureau : 3. Vous n'êtes pas du genre à batifoler. Vous les Taureaux, vous préférez la stabilité.

Gémeaux : 80. Bon, on exagère peut-être. Mais vous avez saisi l'idée ! Vous aimez plaire (et ça pourrait vous perdre un jour !)

Cancer : Une dizaine. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous comprenne et qui reponde à vos attentes. Traduction, vous n'avez pas peur de partir pour trouver ce qui vous correspond ailleurs .

Lion : Un. Loyal, vous n'avez pas peur de vous engager !

Vierge : 20. Quand vous vous sentez mal, vous allez chercher le réconfort là où il se trouve... quitte à vous mettre en couple au passage !

Balance : 2. Vous voulez le conte de fée mais vous hésitez entre deux personnes. Allez, il va falloir choisir !

Scorpion : Une bonne cinquantaine. Votre jalousie vous perdra mais elle vous pousse parfois vers d'autres partenaires !

Sagittaire : 1. Votre recherchez votre moitié, la personne parfaite !

Capricorne : 1. Il n'y a qu'une place dans votre coeur et une fois qu'elle est prise, c'est pour de bon !

Verseau : quelques dizaines - vous virevoltez de partenaire en partenaire.

Poisson : 4. Attention, vos sentiments vous consummeront un jour !

Vous voila donc paré(e) pour vous lancer dans une nouvelle histoire !