Combien Ariana Grande touchera t-elle pour être coach dans The Voice US ?

Télé-crochet populaire dans le monde entier, The Voice continue de déchaîner les passions et de découvrir de nouveaux talents. Alors qu'en France, la saison 10 bat son plein avec Marc Lavoine, Amel Bent, Florent Pagny et Vianney, les Etats-Unis se préparent à lancer la 21ème saison (oui, déjà). Or, pour marquer le coup, la production a choisi d'inviter Ariana Grande : la jeune artiste (dont le dernier album Positions a cartonné dans les classements) prendra ainsi place dans l'un des mythiques fauteuils rouges : « Surprise !!! Je suis si excitée, honorée et ravie de rejoindre Kelly Clarkson, John Legend et Blake Shelton pour la prochaine saison de "The Voice" », a t-elle annoncé sur les réseaux sociaux. l'interprète de Thank U, Next succèdera ainsi à Nick Jonas.

Or, selon certaines rumeurs, le cachet que la touchera pour sa participation au télé-crochet ferait d'elle la star la mieux payée de l'histoire du show. Tenez-vous bien, Ariana Grande sera payée entre 20 et 25 millions de dollars (pour cette simple saison).

La saison 21 de The Voice sera diffusée à compter de septembre 2021.