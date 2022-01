Coldplay voudrait monter une comédie musicale

En octobre dernier, Coldplay dévoilait Music of the Spheres, son dernier opus. Au programme, un retour à la pop que l'on aimait tant chez la formation mais aussi (et surtout) des collaborations de prestige - BTS et Selena Gomez en tête. Sur Music of The Spheres, Coldplay a confié la production de certains morceaux à Max Martin (Britney Spears, Taylor Swift) et le résultat est plus que réussi. Alors que Chris Martin et sa bande viendront bientôt défendre leurs nouveaux morceaux en France, Chris Martin s'est confié sur l'avenir du groupe.

12 albums pour une Coldplay

Quelle suite pour Coldplay ?

"Nous allons faire 12 albums", lance t-il à NME. "Parce que c'est beaucoup de tout verser dans leur réalisation. J'adore ça et c'est génial, mais c'est aussi très intense. J'ai l'impression que parce que je sais que le défi est fini, faire cette musique ne me semble pas difficile, c'est comme si c'était ce que nous étions censés faire. "

Pour l'heure, Coldplay n'a pas (encore) établi de calendrier précis quant à la sortie des prochains albums. Mais, un passage chez Ellen Degeneres nous aura (au moins) appris que Chris Martin imaginerait bien une comédie musicale : "East Side Story", a t-il lancé, non sans humour. Si le titre de cette éventuelle comédie musicale n'est pas à prendre au sérieux, l'idée qu'un album puisse prendre vie sur scène ou au cinéma, elle, reste bien présente dans la tête du groupe.