Coldplay voit triple à l'occasion de la sortie du film A Head Full Of Dreams... 

On vous en parlait lundi, Coldplay s'apprête à sortir un documentaire retraçant leur immense tournée du même nom qui s'est étalée de mars 2016 à novembre 2017. L'annonce a été accueillie à bras ouverts par les fans qui n'attendaient qu'un signe de leur part. Eh oui, s'est fait discret ces derniers temps. Au programme de ce documentaire, des images live ainsi qu'un récapitulatif des vingt ans de carrière du groupe. Le film sortira le 14 novembre au cinéma et le 16 novembre sur Amazon Prime Vidéo.

Pour fêter la sortie prochaine du film, Coldplay a décidé de continuer de ravir ses fans puisqu'en plus d'une diffusion au cinéma et sur la plateforme Amazon, le groupe britannique sortira dès le 7 décembre, deux albums live issu de leurs concerts à Sao Paulo et Buenos Aires ainsi que le DVD du film documentaire. Coldplay voit donc triple et on ne va certainement pas s'en plaindre ! Ses deux albums regrouperont leurs plus gros succès, issus de ses 7 albums studios.