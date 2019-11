Coldplay : Viva La Vida en live depuis The Citadel (VIDEO)

Coldplay est de retour en grande pompe ! Le double album de la formation est dans les bacs depuis le 22 novembre dernier et pour célébrer sa sortie, la formation britannique a livré un concert évènement en Jordanie (retransmis sur Youtube). Spécial, impressionnant et inévitablement vibrant, le concert a ravi les fans du monde entier. Et parce que Coldplay ne fait pas les choses à moitié, le groupe a laissé ses fans choisir LE titre qui serait publié en version live. Le résultat est sans appel, c'est Viva La Vida qui a été choisi ! Voyez plutôt !

Des années après sa sortie, le titre résonne toujours autant, il a toujours ce même impact. Viva La Vida figure parmi les morceaux les plus cultes de Coldplay alors évidemment, on ne se lassera jamais de le voir en live - même si la formation de Chris Martin envisage d'arrêter les tournées...! En attendant, on vous laisse vous la repasser en boucle... comme nous !