Coldplay, Vianney, Mylène Farmer... ces cadeaux parfaits pour les fans de Musique !

Recevoir des cadeaux, c'est top. Les faire, ça l'est un peu moins : on ne va pas se mentir, trouver le bon cadeau, ce n'est jamais facile. On passe des heures à errer de magasin en magasin, essayant de trouver le juste équilibre entre fun, utilité, esthétique et surtout (SURTOUT), budget. Alors comme on est du genre sympa et qu'en plus, on avait envie de vous faire plaisir, on a listé quelques petites idées cool pour les fans de musique. On est comme ça, chez Virgin Radio.

Le Butterfly Package

Avis à tous les fans de Coldplay ! Début décembre, le groupe a fêté son 20ème anniversaire en offrant aux fans un coffret on ne peut plus soigné : tenez-vous bien, le Butterfly Package regroupe les concerts donnés à Sao Paulo et Buenos Aires, en plus du documentaire centré sur la tournée. Bref, c'est un véritable petit bijou et ce, que vous soyez des fans purs et durs ou non. Alors parce qu'il n'y a rien de mieux que la version live de Viva La Vida, on vous conseille grandement de l'offrir !

Quand Vianney enflamme l'AccorHotels Arena, c'est impressionnant. Seul en scène avec sa guitare, celui qui pourrait facilement nous faire office d'Ed Sheeran français a livré deux shows exceptionnels en mai dernier. Pour les nostalgiques, pour les malchanceux qui n'ont pas pu en être ou tout simpement, pour les curieux, il y a le coffret CD/ DVD live.

Le 30 novembre dernier, Mylène Farmer a dévoilé une nouvelle édition de son dernier album, Désobéissane. L'opus qui a créé l'engouement le jour même de sa sortie a donc fait peau neuve avec quelques petits inédits : clips, making-of, ... Mylène Farmer a soigné ses fans en attendant de les voir à l'U Arena de Nanterre en 2019.

XTRA CHEESE

Le phénomène français qui a explosé cette année a réédité son premier album, Hit Sale. Sur la version Xtra Cheese, on retrouve ainsi 11 inédits (oui, 11) - dont Ta Zouz, Chula ou encore Priki, dont le clip est à découvrir. Avec Therapie Taxi, quand on aime on ne compte pas. Et le petit bonus, c'est qu'ils ont pensé aux paillettes rouges sur la cover. Essayez de nous trouver un meilleur cadeau pour Noël, on attend.

Bohemian Rhapsody est sorti au mois d'octobre et depuis, Queen n'a jamais été aussi populaire. Quoique... en fait, si. Disons simplement que l'engouement est encore plus grand. Alors en attendant la sortie du film en DVD, on vous propose de vous replonger dans le meilleur de Queen avec un petit best-of. Parce qu'on a tous eu envie d'hurler Bohemian Rhpasody à pleins poumons au milieu du salon.

Et la valeur sûre, le cadeau qui ne déplaît jamais et qui vous fera marquer 1000 points, c'est le pass pour festival : il y a le Main Square festival, EuropaVox, Garorock... bref, l'embarras du choix !

Si avec tout ça vous n'êtes pas inspirés, on ne sait plus quoi faire !