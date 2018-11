Coldplay : un nouvel album pour 2019 ?

Coldplay a choisi de célébrer ses 20 ans de carrière avec le film documentaire A Head Full Of Dreams -diffusé dans les salles obscures, mercredi. Mais, ce qui titille nos oreilles, ce sont les rumeurs d'un nouvel album pour 2019. La source ? Le réalisateur du film, lui même. Si si, on ne vous ment pas ! Lors d'un entretien avec le magazine NME, Mat Whitecross a dévoilé que le groupe britannique reprendrait le chemin des studios courant 2019 pour enregistrer leur huitième album.

"Il sont en année sabbatique mais ils ont des plans pour l'année prochaine, même si je n'en fais, pour l'instant, pas partie. [...] Ils n'avaient jamais fait ça. Je ne sais pas si on peut considérer Chris comme un bourreau de travail mais il adore ce qu'il fait et il sort tous les jours du studio avec trois ou quatre nouvelles chansons." confie-t-il.

Le réalisateur va plus loin et explique que l'album sera intéressant et surprenant. Des indications plutôt vagues quand on sait que Coldplay a l'habitude de surprendre ses fans, à chaque album. On parle notamment de l'album Ghost Stories et Mylo Xyloto, plus intimiste.

"Ils veulent toujours se challenger et surprendre le public, c'est pourquoi ils travaillent avec des gens comme Brian Eno. Je suis sûr que ce qu'ils vont faire va surprendre le public." ajoute-t-il.

Eh bien si tout ce que le monsieur raconte est vrai, on ne peut se réjouir. Après tout, qui dirait non à une nouvelle aventure Coldplay. Le groupe fait partie des groupes les plus influents au monde et chaque événement est une véritable folie. On se souvient du Stade de France qu'ils ont rempli, trois soirs d'affilés. Une tournée mondiale qui s'est hissée dans le top 3 des tournées les plus lucratives de tout l'univers et de tous les temps.