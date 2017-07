Coldplay : Un fan en fauteuil roulant sur scène après avoir slamé sur la foule (vidéo)

Les mecs de Coldplay sont un peu les rois du live, et en mettent plein la vue partout où ils se produisent. Actuellement en plein A Head Full Of Dreams Tour, le groupe britannique était en concert lundi 10 juillet à Dublin en Irlande où il a donné une prestation majestueuse qui s’est soldée par une reprise de l’hymne national irlandais. Un moment d’autant plus fort puisque Coldplay a été accompagné sur ce morceau par un fan en fauteuil roulant prénommé Rob (29 ans) que la foule a fait slamé jusqu’à Chris Martin et sa bande. Acclamé par le public de plus de 80 000 personnes, le jeune homme a bien entendu profité à fond de son heure de gloire et n’oubliera pas de sitôt cet instant tout simplement magique !

Toujours dans le cadre de sa tournée mondiale, Coldplay se produira les 15, 16 et 18 juillet prochains au Stade de France à Paris et Virgin Radio vous offre d’ailleurs les dernières places pour assister à l’un de ces concerts événements ! Le groupe a par ailleurs repoussé la sortie de son nouvel EP Kaleidoscope initialement prévue en juin au 14 juillet et on y retrouvera notamment le titre Something Like This en featuring avec The Chainsmokers. A Head Full Of Dreams Tour s’achèvera le 14 novembre prochain à Buenos Aires en Argentine, avant que Coldplay ne reprenne la route des studios pour nous pondre son huitième album ?