Coldplay : Top 10 des meilleures performances live !

Coldplay s'apprête à sortir son film événement A Head Full Of Dreams et s'offre même un triplet avec l'ajout de deux albums live. L'un de leur concert à Sao Paulo et l'autre, Buenos Aires. Le groupe britannique sait comment contenter ses fans et le fait toujours admirablement bien avec des albums studios soignés, des titres aux mélodies imparables tels In My Place, Yellow, Paradise, Viva La Vida, Every Teardrop Is A Waterfall ou encore A Sky Full Of Stars et surtout, des show exceptionnels. C'est pourquoi, pour célébrer l'énergie du groupe et accompagné la sortie de leur film documentaire, la rédaction VirginRadio.fr n'a pu s'empêcher de regrouper les meilleures performances live et ainsi les partager avec vous.