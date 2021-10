Coldplay : The Scientist pour BBC Radio One (VIDEO)

Le 15 octobre dernier, Coldplay nous offrait son nouvel album, Music of the Spheres. Après nous avoir offert l'excellent Higher Power, la formation britannique a continué sur sa lancée, unissant ses forces à celles de BTS pour My Universe. Et ce n'est pas tout, Coldplay a également travaillé avec Selena Gomez sur ce nouvel opus. Bref, Coldplay nous revient accompagné, plus fort que jamais et, surtout, avec un son pop coloré qui devrait mettre tout le monde d'accord. Pour mieux promouvoir cette sortie, Chris martin et sa bande étaient de passage chez BBC Radio One, le temps de jouer quelques morceaux - dont The Scientist. Voyez plutôt :

Rien de tel que de se replonger dans la discographie de Coldplay. La bonne nouvelle, c'est que les fans français pourront profiter de ce morceau culte lors du passage en France du groupe : en juillet prochain, les britanniques investiront le Stade de France pour quatre concerts... en attendant l'été, sachez que le dernier single de Coldplay est à découvrir sur les ondes de Virgin Radio !