Coldplay se confie sur Music of the Spheres, son nouvel album : "C'est le moment de ne pas avoir peur"

Après la publication de Everyday Life en 2019, Coldplay nous revient avec un tout nouvel album, Music of the Spheres : composé de collaborations avec les plus grands noms de la pop (BTS, Selena Gomez), l'opus promet de renouer avec la musique colorée déjà offerte par le groupe sur des morceaux tels que Hymn for the Weeknd ou encore A Head Full of Dreams.

Cet album s'ouvre notamment sur ‘People Of The Pride’ - morceau qui s'inspire notamment de Muse, de Depeche Mode et même de Rammstein : "C'est notre reprise de Rammstein qui n'en n'est pas vraiment une", a confié Chris Martin à NME. "Pendant des années, cette chanson a été leur Moby Dick. Le premier couplet, qui fait référence à un homme "qui jure qu'il est Dieu" et "qui se promène comme s'il était le propriétaire de ce putain de terrain", a été écrit en 2008, à l'époque de "Viva La Vida", et n'existait jusqu'à présent que sous la forme d'une démo au piano", explique d'ailleurs le média à ses lecteurs. Bien que le groupes ait -pendant des années- eu du mal à venir à bout du morceau, ce sont finalement des mouvements tels que Black Lives Matter qui l'ont finalement inspiré : sur ce morceau, Coldplay s'est notamment inspiré de ceux qui "cousent des chiffons en drapeaux de révolution" et qui veulent "être libres de tomber amoureux de qui ils veulent".

Coldplay est de retour avec un nouvel album

Sur Music of The Spheres, "la magie de la pop ludique rencontre une politique humaine sérieuse", atteste NME : "Cet album est représentatif d'une période où nous n'avons aucune règle ou peur de ce que les gens pensent ou disent de nous", dit Chris Martin au magazine. "Nous avons déjà eu toutes les bonnes et mauvaises critiques du monde et si nous nous inquiétions de la réponse, cela nous rendrait un peu plus prudent", explique Il y a une partie de vous qui doit accepter que nous sommes un groupe plus ancien, nous n'avons jamais été la nouvelle 'jeune chose cool'... mais d'une manière étrange, c'est assez libérateur. Il n'y a pas de pression sur nous, nous pouvons juste faire ce que nous aimons."

Le nouvel album de Coldplay est disponible et la bonne nouvelle, c'est que le groupe le défendra sur scène (notamment en France). En attendant de retrouver Chris Martin et sa bande sur la scène du Stade de France en juillet prochain, l'interview complète est à retrouver ICI !