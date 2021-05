Coldplay se confie sur Higher Power pour Apple Music et Zane Lowe

Après Everyday Life, Coldplay a fait son grand retour avec Higher Power, un nouveau single. Publié le vendredi 7 mai dernier, le morceaus s'est vite imposé dans les classements du monde entier, attestant (une fois de plus) du talent de la formation. Pour Apple Music, Chris Martin est revnu sur la composition du titre qui, indéniablement, marquera l'été.

"Une chanson comme "Higher Power", dans tout notre catalogue, il n'y a probablement que 15 chansons où ça s'est passé simplement... en fait Will a dit, "J'aime vraiment ça" et c'était notre première session avec Max Martin", explique ainsi le leader. Si Higher Power témoigne d'une envie de revenir à la pop que nous a déjà offert Coldplay par le passé, Chris Martin ne manque pas d'évoquer l'évolution du groupe culte mais aussi sa façon d'explorer tous les genres de musique : "je pense que notre voyage vers la liberté a été lent, mais toujours plus large. Donc je pense qu'il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas avoir une chanson pop comme "A Sky Full of Stars" qu'Avicii a produit, à côté d'un truc vraiment indie", explique t-il.

Il faudra patienter encore un peu avant de découvrir un éventuel nouvel opus de Coldplay. Sera t-il pop, à l'image de Higher Power ? Avec un producteur tel que Max Martin, il y a des chances...une chose est sûre, Coldplay n'a pas fini de surprendre.