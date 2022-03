Coldplay s'inspire de mangas pour le clip de People of the Pride

Coldplay poursuit la promotion de son dernier album, Music of the Spheres. Après nous avoir offert un excellent duo avec Selena Gomez, la bande britannique nous revient avec un tout nouveau single : People of the Pride.

Réalisé par Paul Dugdale, le clip mélange des images live de la performance du groupe (lors d'un concert donné en en octobre 2021 à la Climate Pledge Arena) avec une animation dystopique peuplée de robots.

People of the Pride succède donc à Let Somebody Go, Higher Power, My Universe et Coloratura'. Récemment, Chris Martin et sa bande nous ont également offert une reprise de Day 'n' Nite (Kid Cudi), enregistrée pour Spotify.