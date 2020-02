Coldplay retombe en enfance dans le clip de Champion of The World (VIDEO)

Le 22 novembre 2019, Coldplay dévoilait son huitième album : Everyday Life. Très attendu par les millions de fans du groupe britannique, l'opus succédait à A Head Full of Dreams, sorti en 2015. Un nouveau projet pour Chris Martin et ses acolytes qui décidaient en même temps de ne pas faire de tournée pour des raisons écologiques. Toutefois, le groupe aura offert un énorme cadeau à ses fans en diffusant un live exceptionnel sur les hauteurs de Amman en Jordanie. Une prestation totalement exceptionnelle puisqu'elle s'était faite avec la présence très rare du chanteur Stromae.

Ces dernières heures, Coldplay vient de dévoiler le clip de Champion Of The World, un titre figurant sur le dernier album du groupe. Dans cet vidéo de plus de quatre minutes, on y découvre Chris Martin dans la peau d'un enfant maltraité par ses camarades et ses parents qui rêve de se rendre dans l'espace grâce à sa petite fusée. Déjà visionnée près de 200 000 fois en moins de deux heures, le projet s'attaque au sujet sensible du harcèlement scolaire et que tout est possible même si le rêve semble très éloigné de la réalité.