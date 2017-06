Plus en forme que jamais, Coldplay poursuit la tournée chargée de défendre son dernier album - A Head Full of Dreams. Leur passage en France est prévu pour le mois de juillet (sachez qu'ils seront au Stade de France les 15,16 et 18 ) mais avant de venir enflammer notre stade mythique, ils ont fait escale en Belgique. Malgré un attentat déjoué la veille et une population choquée, des milliers de fans se sont déplacés pour les applaudir. Et parmi eux, il y avait Stromae. Ca tombe bien puisque pour rendre hommage à la ville et au Pays, le groupe de Chris Martin s'est lancé dans une reprise de Formidable.

Artiste emblématique de la Belgique, Stromae (bien que très discret) est toujours aussi présent dans l'opinion collective. Evidemment, le chanteur a été touché par l'attention des britanniques (en même temps, qui ne l'aurait pas été ?). On ne sait pas vous mais non, on se repasse la vidéo en boucle. Il n'y a pas à dire, Coldplay est Formidable (et oui, elle était très facile à faire, celle-ci).