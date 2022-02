Coldplay reprend Day 'n' Nite, signé Kid Cudi (VIDEO)

Que se passe t-il lorsque l'un des groupe pop les plus reconnus du monde rencontre l'un des rappeurs les plus talentueux ?

En 2008, Kid Cudi publiait Day 'n' Nite. Quatorze ans plus tard, Coldplay a pris le temps d'imaginer une reprise pour Spotify : « J'ai adoré 'Day 'n' Nite' quand il est sorti, et j'aime toujours, j'adore, j'adore », a déclaré Chris Martin en évoquant le morceau. Evidemment, la formation britannique a façonné le morceau pour se l'approprier, ajoutant quelques synthés : « C'est la première fois que je pense que nous avons vraiment pris le temps d'enregistrer une reprise, car dans ma tête, je pouvais en entendre une version assez différente de l'originale, qui, espérons-le, ne fait que renforcer à quel point c'est une chanson brillante. D'une manière ou d'une autre, j'espère que tous ceux qui écoutent penseront simplement: "Wow, Kid Cudi est incroyable." », précise t-il.

Cette session Spotify Singles fut également l'occasion pour le groupe de proposer une version de Let Somebody Go (morceau sur lequel Selena Gomez prête sa voix) : «J'ai toujours aimé la voix de Selena et quand le titre Let Somebody Go est arrivé, j'avais l'impression qu'elle était la seule personne avec qui je pouvais la chanter. Je suis si heureux qu'elle ait dit oui. C'est merveilleux de travailler avec elle », déclaré l'artiste.

Ces deux versions sont à retrouver sur Spotify.