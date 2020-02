Coldplay : Reimagined, découvrez trois morceaux d'Everyday Life en acoustique (exclusivement sur Apple Music)

C'était LE disque à ne pas manquer cet hiver : Coldplay a dévoilé Everyday Life, un double album particulièrement réussi - le groupe était d'ailleurs passé le présenter dans le Virgin Tonic. Et aujourd'hui, Coldplay a uni ses forces à celles d'Apple Music pour annoncer la sortie d'un EP exclusif, accompagné d'un film de 9 minutes. Les fans y retrouveront ainsi trois morceaux de leur dernier album "Everyday Life" (2019) réarrangés en version acoustique : "BrokEn", "Champion of the World", et "Cry Cry Cry".

« Aujourd’hui on a essayé de faire des versions acoustique de quelques unes de nos chansons, qui étaient déjà plutôt acoustiques», explique Chris Martin dans l'introduction. L'artiste britannique et son compère Jonny Buckland se sont ainsi plongés dans les titres les plus marquants de leur dernier album, montrant ainsi toute la beauté du travail de Coldplay.

Coldplay : Reimagined est à retrouver sur Apple Music.