Coldplay réfléchit à faire des tournées moins néfastes pour l'environnement

Patience, plus que quelques heures pour découvrir le nouvel album de Coldplay. La formation sera de retour dans les bacs avec Everyday Life (un double album) qui, visiblement, sera la preuve que Coldplay n'a rien perdu de sa superbe. Et justement, qui dit nouvel opus, dit nouvelle tournée. Alors que le groupe donnera deux concerts (diffusés sur Youtube), les fans anglais pourront apprécier un show plus intimiste en plein coeur de Londres. Mais pas de panique, Chris Martin et sa bande n'en n'oublient pas les tournées. Or, parcourir le monde n'est pas toujours bénéfique à notre environnement.

Très engagé, Coldplay compte justement ajuster sa façon de partir en tournée - pour mieux protéger l'environnement : "Nous prenons le temps de voir comment notre tournée peut être activement bénéfique... nous devons tous faire notre travail au mieux", a expliqué Chris Martin à la BBC. "Notre prochaine tournée sera la meilleure version possible d’une tournée comme celle-ci [leur dernier tour du monde] dans le respect de l’environnement. Nous serions déçus si ce n'était pas neutre en carbone".

"Nous avons fait beaucoup de grandes tournées à ce stade", poursuit-il. "Comment pouvons-nous renverser la situation si nous ne rendons pas ce que l'on nous a donné ?"

L'on ne reviendra pas sur le triomphe de la dernière tournée de Coldplay... mais franchement, on attend le même succès pour celle qui défendra Everyday Life.