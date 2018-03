Coldplay : Quand Chris Martin apprend la guitare à sa fille (VIDEO)

Quand on a un père qui enchaîne les récompenses et les disques d'or, il faut bien - à un moment donné- se mettre à la musique. Alors c'était tout naturel pour la fille de Chris Martin d'apprendre à jouer de la guitare. Dans une (courte) vidéo postée par Gwyneth Paltrow sur Instagram, on voit donc la jeune Apple (13 ans) faire ses premiers pas à la guitare sur un air des Beatles.

En guise de légende, l'ex femme de Chris Martin a noté "Guitar Time". Malgré la séparation, Chris Martin et Gwyneth Paltrow sont restés incroyablement proches - au point que bien souvent, elle assiste aux concerts de Coldplay depuis les backstages avec ses enfants. Tenons-nous la relève de Coldplay ? Seul le temps le dira ! Mais en tout cas, les débuts sont prometteurs !