Coldplay : Parachutes, 5 choses à savoir sur le tout premier album du groupe

Il y a plus de 20 ans, une toute nouvelle formation britannique se faisait un nom dans le paysage musical : en 2000 Chris Martin et sa bande publient un premier album prometteur, intitulé Parachutes. Sur cet opus, l'on retrouve inévitablement des morceaux cultes et intemporels : de Yellow à Trouble en passant par Shiver, les titres qui composent Parachutes ont su se faire une place de choix dans le coeur du public.

Le 7 mai prochain, Coldplay fera son grand retour dans les charts Higher Power, single qui marquera le début d'un nouveau chapitre pour la formation. Pour patienter d'ici là, retour sur le tout premier opus de Coldplay.

#5. Trouble évoque "la méchanceté" de Chris Martin

Oui, c'est difficile à croire. Mais à cet époque, la pression prenait le dessus sur le chanteur. Or, c'est justement ce qui inspirera Trouble : "Les choses allaient mal dans le studio et j'ai dit à Will que c'était sa faute. Une fois, il était hors du temps et je lui disais qu'il était nul", confiera le chanteur au magazine Q. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, la mère de Will était malade. Avec Trouble, Chris Martin présente ses excuse à son band mate.

#4. Shiver est le (vrai) lead-single, pas Yellow

Bien que Yellow soit le premier véritable succès du groupe, c'est avec Shiver que Coldplay a présenté l'album en mars 2000. "C'était une chanson où le chant de Chris était fait en une seule prise. Il a enregistré plus d'une prise, mais celle que nous avons choisie était une seule prise, avec tous les défauts", se souviendra plus tard Ken Nelson.

#3. Yellow est née au Pays de Galles

Yellow a été écrite dans les studios Rockfield, au Pays de Galles. C'est en sortant prendre l'air en pleine nuit que Chris Martin a eu l'idée du texte ("Regarde les étoiles..."). Chris Martin avouera plus tard s'être inspiré de Neil Young.

#2. Don't Panic s'inspire d'un rendez-vous foireux

Les fans de la première heure le savent, (Don't) Panic figurait déjà sur la setlist du groupe en 1998. Retravaillée pour l'EP Blue Room, Panic aura finalement (aussi) sa place sur Parachutes. Pour l'écrire, Chris Martin s'est inspiré d'une soirée passée à tenter de divertir une femme...

#1. Coldplay a fait son premier Glastonbury avant la sortie de l'album

C'est LE festival le plus culte d'Angleterre : renommé à l'international, Glastonbury fait office de consécration pour de nombreux artistes. Le 24 juin 2000 à 15h, Coldplay est ainsi monté sur The Other Stage, présentant ainsi quelques morceaux de l'opus : Don't Panic, High Speed, Shiver, Trouble, Yellow. Et ce n'est pas tout, Coldplay en a profité pour jouer une une reprise du thème de James Bond.

20 ans plus tard, Parachutes est devenu culte. D'ici quelques jours, Coldplay fera son grand retour avec un single qui, connaissant la formation, sera à la hauteur de son talent.