Coldplay : Orphans en live depuis The Natural History Museum (VIDEO)

Vous le savez, Coldplay est de retour avec un nouvel album. Le 22 novembre dernier, Chris Martin et sa bande nous ont offert un double album (intitulé Everyday Life), porté le single Orphans. Toujours proche de ses fans, Coldplay a livré quelques concerts pour célébré cette sortie tant attendue : d'abord en Jordanie et puis, quelques jours plus tard, à Londres ! Ainsi, le 25 novembre dernier, une poignée de fans s'est retrouvée au Natural History Museum pour un concert des plus intimistes. Bonne nouvelle, le groupe a publié la vidéo live de Orphans.

Une fois de plus, le groupe a livré une performance envoûtante - il faut dire que Coldplay a des années de scène à son actif ! S'ils pensent à réduire les tournées, les fans, eux, sont toujours bien présents. Une raison de plus de (vraiment) vouloir les voir sur scène !