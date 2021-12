Coldplay : Music of The Spheres World Tour, la série de concerts teasée en vidéo

Après une année 2020 démunie de concerts, Coldplay semble prêt à retrouver son public. Il y a quelques semaines, Chris Martin et sa bande ont publié un nouvel opus - Music of the Spheres. Porté par l'excellent Higher Power, ce dernier renoue avec la pop colorée tant aimée des fans. Après une collaboration (réussie) avec BTS sur My Universe, Coldplay a également uni ses forces à celles de Selena Gomez pour mieux nous offrir un album festif et touchant - de quoi mieux aborder cette période post-covid. La bonne nouvelle, c'est que cet opus, Coldplay compte bien venir le défendre sur scène : alors que le groupe compte déjà investir le Stade de France cet été, il se lancera dans un véritable tour du monde. Et pour donner envie de les retrouver, rien ne vaut un teaser vidéo :

SPECIAL GUESTS - H.E.R, Camila Cabello et London Grammar

