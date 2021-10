Coldplay : Music of the Spheres, l'album est (ENFIN) disponible !

Ce 15 octobre 2021 est un grand jour pour la sphère musicale ! Alors que Adele et Stromae ont choisi de faire leur grand retour avec des singles efficaces (respectivement intitulés Easy on Me et Santé), c'est au tour de Coldplay de ravir ses fans : après de longues semaines d'attente, la formation britannique vient tout juste de dévoiler l'album Music of the Spheres - opus attendu depuis le mois de mai et la sortie Higher Power.

Il y a quelques semaines, Chris Martin et sa bande ont fait monter la température en publiant une collaboration avec le groupe de K-Pop BTS, intitulée My Universe - une autre façon de promouvoir un album qui, déjà, s'annonçait prometteur. Peu après, c'est le nom de Selena Gomez qui semblait circuler : l'artiste américaine figure ainsi sur Let Somebody Go"(ballade qui, là encore, séduit). En s'associant avec le prestigieux Max Martin, Coldplay nous offre ici un album réussi qui, inévitablement, devrait connaître le même succès que ses prédécesseurs.

Music of the Spheres témoigne ainsi de l'envie évidente du groupe de renouer avec la pop efficace qu'on lui connait. L'opus tranche avec Everyday Life (album précédent, publié en 2019) et, on ne va pas se mentir, retrouver la musique colorée de Coldplay après deux années ternies pas la pandémie, c'est tout ce qu'il nous fallait.

La bonne nouvelle, c'est que cet album, la formation compte bien venir le défendre en France : Coldplay sera en concert en juillet prochain au Stade de France, le temps de deux concerts exceptionnels.