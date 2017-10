Coldplay était une des têtes d'affiche de l'événement Estamos Unidos Mexicanos, organisé pour venir en aide aux victimes du tremblement de terre qui a déchiré la ville de Mexico le 19 septembre dernier. Le groupe britannique a non seulement joué ses tubes pour redonner du baume au coeur aux Mexicains mais a aussi dévoilé en live sa nouvelle chanson "Life Is Beautiful" ("La vie est belle en français") écrite après la catastrophe. Décidément, Coldplay, qui a dévoilé Houston 1, une chanson inédite dédiée aux victimes de l'inondation, a été inspiré par les catastrophes naturelles ces dernières semaines.

Chris Martin de Coldplay, qui a fait une session acoustique pour le BBC Radio 1 Live Lounge, a expliqué à la foule à propos de "Life Is Beautiful" : "Quand il se produit un ouragan, un tremblement de terre ou une attaque à l'arme à feu, on se sent d'abord impuissant et confus. Nous réfléchissions à la manière dont on pouvait contribuer à toutes ces choses qui se passent dans le monde et nous pensons que nous avons le devoir d'aider, en donnant de l'argent et en faisant de la musique. Je pense que nous avons tous une responsabilité à porter envers la planète. Nous nous soucions de ce monde et des gens, et c'est ce que nous voulons dire à tous". La chanson devrait bientôt être disponible en streaming et ses bénéfices iront aux victimes du terrible séisme.