Fraîchement sorti de leur soirée magique au Stade de France, Coldplay n'en finit plus de séduire les foules ! Chris Martin et ses musiciens se sont embarqués dans une tournée XXL aux quatre coins du monde et, à chaque étape, les critiques sont dithyrambiques quant à leur show. Pourtant, il y a une personne que la formation anglaise ne semblait pas impressionner : Liam Gallagher, l'ancien membre d'Oasis. Durant des années, le chanteur s'est fendu de phrases délicieuses telles que : "Chris Martin ressemble à un professeur de géographie. C'est quoi son problème avec le libre-échange ? S'il veut écrire des trucs, je lui donne du papier et un stylo ! Tous des étudiants !"

Mais après avoir partagé la scène du spectacle hommage One Love Manchester - dont voici les moments forts - avec Coldplay, Gallagher est revenu sur ses préjugés. Dans une interview relayée par le site NME, il a déclaré sans détours : "Ils n'ont jamais sonné aussi bien ! J'étais genre 'Pu*** mec, tu sonnes bien. je retire tout ce que j'ai dit sur toi. Tu sonnes vraiment très bien !" Ajoutant même quelques jours plus tard au micro de Zane Lowes de la radio Beats 1 : "Je suis allé dans les loges et leur ai dit : 'Je m'excuse pour ce que j'ai dit sur vous, j'ai été un gros c**'. Ce à quoi Martin a répondu : 'T'inquiète, on adore ça !'" Tout est bien qui finit bien !