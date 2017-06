Coldplay : Liam Gallagher "retire tout ce qu'il a pu dire" sur le groupe après leur duo à Manchester

Qu’on se le dise, Liam Gallagher n’est pas le genre à être élogieux envers les gens… bien au contraire ! Il ne manque jamais une occasion de balancer un pique à tel ou tel artiste, surtout lorsqu’il s’agit de groupes ou chanteurs dits mainstream. Coldplay en a pris notamment pour son grade, l’été dernier Liam Gallagher n’avait pas hésité à se moquer plutôt méchamment de Chris Martin dans une interview. « Le groupe ne ressemble à rien. Ont-ils déjà vu des photos des Rolling Stones ? Probablement pas (…) Je ne les déteste pas, je ne leur souhaite pas d’accident. Je pense juste que leurs fans ont l’air chiants et moches », avait déclaré l’ex-membre d’Oasis avant d’ajouter sur le chanteur de Coldplay qu’il ressemblait à « un prof de géographie ». Imaginez donc la réaction de tous quand Coldplay et Liam Gallagher sont apparus ensemble sur scène lors du concert #OneLoveManchester dimanche 4 juin dernier.

Coldplay et Liam Gallagher ont offert à la foule un duo plutôt émouvant sur Live Forever à l’occasion de ce concert en hommage aux victimes des attentats de Manchester, et depuis cette prestation, le frère Gallagher se montre bien plus tendre avec les interprètes de Fix You. Il est même allé jusque déclarer qu’il « retirait tout ce qu’il avait pu dire » (en mal) de Coldplay. « Ils n’ont jamais été aussi bons, non ? Je me disais « Bordel, ça sonne bien mec (…) Ça sonne p*tain de vraiment bien ! » Liam Gallagher se serait-il adouci ? Pas si sûr, hier encore il a laissé un tweet assassin destiné à son frère Noel qui n’est pas venu au concert #OneLoveManchester. Il ne faut pas trop lui en demander non plus !