Coldplay : Leur nouvel album, Music of the Spheres, débarque le 15 octobre prochain !

En voilà une bonne nouvelle ! Trois ans après l'immense succès de Everyday Life, Coldplay s'apprête à faire son grand retour dans les bacs avec Music of the Spheres, attendu pour le 15 octobre prochain. Un neuvième album très attendu par les fans du groupe qui ont déjà pu découvrir, il y a quelques semaines, le titre Higher Power, premier extrait de ce projet. Produit en collaboration avec le très célèbre producteur américain Max Martin, à qui l'on doit des tubes de Katy Perry, Britney Spears, Taylor Swift ou encore des Backstreet Boy, cet opus devrait comporter douze titres dont on peut d'ores et déjà entendre quelques courts extraits dans une vidéo postée sur le compte Twitter des artistes britanniques (voir ci-dessous). De plus, ce vendredi 23 juillet, Coldplay dévoilera Coloratura, le second extrait inédit de leur nouvel album.

Comme on pu le constater les amateurs de Coldplay ces derniers mois, Music of the Spheres sera centré autour de l'univers de l'astronomie. En effet, alors que le titre Higher Power était diffusé par Thomas Pesquet depuis l'espace il y a quelques semaines, les premiers visuels de l'album confirment l'esthétique et la direction prise par le groupe britannique. On découvre ainsi la pochette de l'album, sur laquelle on aperçoit un fond galactique où sont dessinés des planètes, des étoiles et d'autres signes se rapportant à une sorte de voyage dans l'espace. Un sujet au cœur de l'actualité puisque les milliardaires Richard Branson et Jeff Bezos se sont récemment rendus dans l'espace afin d'y lancer le tourisme spatial. A noter également que le titre My Universe pourrait être révélé en collaboration avec BTS, le boys-band sud-coréen. Des informations plutôt troubles pour le moment mais qui devraient permettre aux fans de Coldplay de patienter gentiment en attendant la sortie de cet opus.