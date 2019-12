Coldplay : Leur nouvel album Everyday Life est numéro 1 !

Il paraissait évident que le retour de Coldplay emballerait les nombreux fans du groupe comme il se doit ! Pourtant, avec la sortie du premier album de Noël de Robbie Williams, ce retour semblait compromis. Une hypothèse très vite oubliée puisque les interprètes de Viva la Vida viennent de se hisser en tête des charts britanniques. Alors que Céline Dion occupe toujours celle des Etats-Unis, Chris Martin et ses acolytes font un retour flamboyant grâce à des titres comme Orphans, Daddy ou encore Champion of The World.

Outre la sortie de leur nouvel album, Coldplay a également fait une belle surprise à ses fans. En effet, ces derniers se sont produit en direct sur YouTube depuis les hauteurs de Amman en Jordanie. Un show exceptionnel filmé au levé et au couché du soleil. Petit plus qui n'est pas vraiment passé inaperçu, ces derniers étaient accompagnés de Stromae. Un invité exceptionnel qui occupe un duo de leur dernier opus.