Ce lundi soir, le guitariste de R.E.M. Peter Buck a rejoint Coldplay sur scène lors d'un concert du groupe à Portland aux Etats-Unis. Ensemble, ils on rendu hommage au rockeur Tom Petty décédé ce même jour à l'âge de 66 ans en reprenant "Free Fallin". Une version fidèle à l'originale qui conclut avec grâce la minute de silence demandée par Coldplay en hommage au musicien. Le guitariste de R.E.M. a souligné la mélodie de Free Fallin avec un très beau jeu de guitare tandis que Chris Martin s'occupait de la partie vocale. A la fin du morceau, le chanteur de Coldplay a fait chanter en coeur le public les célèbres paroles... Un bel hommage.

"Free Fallin" est tiré de l'album "Full Moon Fever" de Tom Petty sorti en 1989 et reste incontestablement l'un de ses plus grands tubes. Troisième single de l'opus après "I Will not Back Down" et "Running Down a Dream", il atteint la septième place du top américain Billboard. Quant à "Full Moon Fever", il a été vendu à plus de cinq millions d'exemplaires aux États-Unis. Tom Petty a été retrouvé à son domicile inconscient dimanche soir. "Il a subi un arrêt cardiaque à son domicile à Malibu tôt ce matin et a été emmené au centre médical de l'UCLA mais n'a pas pu être ranimé", peut-on lire dans un communiqué officiel. "Il est mort paisiblement entouré par sa famille, ses amis musiciens et ses amis".