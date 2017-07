Coldplay, Lana Del Rey, Arcade Fire...les albums de juillet les plus attendus

Le mois de juin était chaud en sortie très attendues avec Katy Perry, Calvin Harris, Lorde et Phoenix pour ne citer qu'eux. En juillet c'est moins la cohue du côté de vos disquaires et des plateformes de streaming légales ( Spotify, Deezer, Apple Music...) mais il y aura quand même de beaux poids lourds dans vos rayons. A noter tout d'abord que l'EP de Coldplay qu'on attendait pour le mois de juin sera finalement dans les bacs le 14 juillet prochain. Kaleidoscope a été teasé il y a quelques semaines avec la chanson All I Can Think About Is You, que l'on a trouvé un brin mollassonne ! On espère que le reste de l'EP sera un peu plus intéressant.

Le 21 juillet, moins de deux ans après la sortie de Honeymoon, Lana Del Rey sera de retour dans les bacs avec un tout nouvel album. Ce cinquième album porte le nom du single qu'elle chante avec The Weeknd. Si la formule Lana Del Rey est toujours aussi efficace, elle pourrait finir par lasser si la chanteuse continue à trop se reposer sur ses acquis. Seul Coachella Woodstock On My Mind tire vraiment son épingle du jeu pour le moment. Lust For Life s'annonce en tout cas comme un très bel album. Parmi les titres qu'on a le plus hâte de découvrir : Beautiful People, Beautiful Problems avec Stevie Knicks (Fleetwood Mac).

Presque quatre ans ce seront passés entre Reflektor et son successeur, Everything Now qui sera dans les bacs le 16 juillet prochain. La bande de Win Butler et Régine Chassagne nous aura bien manqué entre temps. Après un album co-produit par la pointure James Murphy, le nouvel album est lui aussi placé sous bon patronage, avec la présence d'un certain Thomas Bangalter ( Daft Punk). Le titre qui donne son nom à l'album a surpris les fans qui y voit un virage très ABBA du groupe canadien. Intéressant et intriguant !

Elles aussi auront attendu un sacré bout de temps avant de revenir sur le devant de la scène, d'autant plus étonnant que le 7 juillet elles dévoileront seulement leur second album. Le trio de sœurs qui forme Haim revient avec une collection de chansons pop qui semblent aussi efficaces et bien troussées que celle de leur excellent Days Are Gone ! De Right Now à Want You Back en passant par Little of Your Love, il n'y a aucune fausse note sur Something To Tell You.

C'est un premier album, éponyme de surcroît, et pourtant il n'est pas moins attendu que ceux d'artistes dans le game depuis longtemps. Après quelques EP le producteur britannique Mura Masa dévoile un premier opus au casting excitant de Charli XCX à Christine and The Queens en passant par Damon Albarn et A$AP Rocky. Seule petite déception, sept des treize chansons qui constituent l'album ont déjà été dévoilées. Cela nous empêchera pas d'apprécier les compos électro du poto de Cashmere Cat !

Et aussi : The Vamps Night & Day - Night edition (14/07), Foster The People Sacred Hearts Club ( 14/07)