Si beaucoup d'artistes composent des morceaux par simple amour de la musique, d'autres visent plus haut en espérant décrocher le tube qui pourra faire décoller leur carrière. Et quand la magie opère enfin, certains finissent par le regretter ! Avoir des tubes peut être à double tranchant : le succès est forcément au rendez-vous, mais vos propres chansons peuvent ensuite (un peu trop) vous coller à la peau... Car oui, pour Radiohead par exemple, ça peut vite devenir désagréable de chanter "Creep" pour la 4796 ème fois d'affilée en concert ! Coldplay, Selena Gomez, Justin Bieber... Dix artistes qui détestent leurs propres chansons, c'est tout de suite !

Radiohead - "Creep"

Thom Yorke a un petit surnom par très sympa pour désigner son tube : "Crap" (m*rde" en français). Même au moment d'écrire "Creep", lui et Johnny Greenwood ont avoué qu'ils n'avaient pas beaucoup d'estime pour ce titre. En 1997, pendant la tournée qui a suivi la sortie de OK Computer, le groupe a même fini par refuser de jouer "Creep" sur scène. "Parfois c'est cool de la faire, mais d'autres fois j'ai envie de m'arrêter à la moitié et je suis là "Non, ça ne va pas arriver"", a confessé Thom au magazine Rolling Stone en 2017.

Selena Gomez - "Come & Get It"

"Come & Get It" a beau faire partie des plus gros tubes de la carrière de Selena Gomez, la chanteuse ne le supporte plus. Pourquoi ? Parce que ça ne sonne pas comme sa propre chanson et c'est plutôt logique quand on sait que "Come & Get It" était à l'origine destiné à Rihanna (qui l'a refusée). On espère que ça sera différent avec son nouveau single "Fetish" qui arrive !

Oasis - "Wonderwall"

Pas vraiment étonnant ! Même nous, on n'en peut plus de ce morceau... Si "Wonderwall" est un classique de la carrière d'Oasis, Liam Gallagher – qui a attaqué récemment U2 – expliquait en 2008 : "Je ne supporte plus cette put**n de chanson. À chaque fois que je dois la chanter j'ai envie de vomir." Il y a donc des choses qui feraient mieux de rester en 1995 !

Justin Bieber - "Beauty and a Beat"

Que va penser Nicki Minaj ? Faisant partie des énormes tubes de Justin Bieber, "Beauty and a Beat" ne figure pas pourtant parmi les titres favoris de son interprète. En interview, le chanteur canadien a confessé qu'il n'a jamais aimé particulièrement ce duo avec Nicki Minaj. Mais il comprend pourquoi il a fonctionné dans les charts ! Dommage, nous on l'aime toujours en 2017.

Miley Cyrus - "Wrecking Ball"

L'ex-star de Disney en a marre qu'on lui colle ce titre à la peau ! Cette année, Miley Cyrus a avoué sans honte qu'elle n'appréciait plus trop son hit planétaire "Wrecking Ball", provoquant la colère de certains fans. Son pire cauchemar ? Qu'on la joue pendant son enterrement. Au moins le message est clair, on ne lui en parlera plus jamais !

Coldplay - "Speed Of Sound"

Quoi ?? Ah bon ?! Les garçons de Coldplay ont admis qu'avec "Speed Of Sound" ils essayaient du mieux qu'ils pouvaient de copier le classique "Running Up That Hill" de Kate Bush. Maintenant c'est vrai que comme ils le disent, il y a un petit quelque chose ! Dans tous les cas, ne vous attendez pas à ce que Chris Martin la chante sur scène, ça n'arrive que très rarement.

Led Zeppelin - "Stairway To Heaven"

"Je deviendrais fou si je devais chanter cette chanson à chaque concert. J'ai écrit ces paroles et trouvé que cette chanson avait un peu d'importance et de résonance en 1971, mais 17 ans plus tard, je ne suis pas sûr", c'est ce que déclarait Robert Plant au Los Angeles Times en 1988 au sujet du classique "Stairway To Heaven" de Led Zeppelin. Ouch, désolé pour tous les fans !

Lorde - "Royals"

Numéro un du Billboard Hot 100 pendant des semaines, "Royals" n'est pourtant plus au goût de son interprète. Lorde raconte en interview : "J'écoute les gens qui en ont des reprises et rajoutent leur style – et j'écoute chaque version sauf l'originale qui est de moi – et je réalise qu'elle était en fait horrible". Ok, on retourne écouter le magnifique Melodrama du coup.

Madonna - "Like A Virgin"

Une chose est sûre : Madonna possède de nombreux tubes dans sa carrière ! Et contre toute attente, c'est "Like A Virgin" dont elle est la moins fan : "Je ne suis pas sûr que je peux chanter "Holiday" ou "Like A Virgin" encore une fois. Je ne peux plus, à moins quelqu'un me paye, peut-être, 30 millions ou autre chose", raconte la reine de la pop en 2008. Et pourtant, pendant sa dernière tournée (Rebel Heart Tour), elle a bien chanté les deux ! Aurait-elle pris sur elle-même ?

Lady Gaga - "Telephone"

Wait, what ? Non vous ne rêvez pas, même si elle la chanté pendant le Super Bowl cette année, Lady Gaga ne supporte plus son tube "Telephone" qu'elle partage avec Beyoncé. "Je déteste "Telephone". Est-ce que terrible de l'avouer ? C'est la chanson que j'ai le plus de mal à entendre.", explique-t-elle en 2011. Nous on restera team "Bad Romance", donc pas de souci !