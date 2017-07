Nul n'est prophète en son pays, c'est ce que l'adage veut et pourtant quelques artistes ont su devenir l'exception qui confirme la règle en se classant toujours n°1 des ventes d'albums dans leur pays et ce depuis le début de leur carrière. Un exploit pas du tout facile à réaliser et reconnaissons le, la majorité des artistes pouvant prétendre à ce titre sont souvent au début de leur carrière. La liste qu'on vous propose de découvrir n'est pas exhaustive mais on oubliera pas de vous préciser que des Beatles aux Rolling Stones en passant par U2, les One Direction, Madonna, Rihanna ou encore The Weeknd, nombreux sont ceux qui n'ont pas toujours été n°1 du classement des ventes de disque de leur pays d'origine !

Oasis sont les grands gagnants du "j'ai toujours été classé n°1 des ventes d'album dans mon pays". Le groupe des frères Gallagher s'est hissé dès Definitely Maybe, sorti en 1994, sur la première place du podium UK. Les six albums qui suivront seront eux aussi à chaque fois n°1, c'est probablement par peur de ne pas tenir ce rang que Liam et Noel Gallagher ont décidé de se brouiller quelques temps après la sortie de Dig Out Your Soul (2008) et de dissoudre leur groupe. Noel Gallagher a depuis sorti deux albums (2011 et 2015) eux aussi n°1 des ventes d'albums au Royaume-Uni, Liam ne peut pas en dire autant de son aventure avec Beady Eye, mais peut être atteindra-t-il à nouveau cette place avec son premier album solo, As You Were ?

Beau parcours que celui de Coldplay également. Tout comme Oasis, les anglais trustent la première place des ventes d'album au Royaume-Uni, en 17 ans d'existence et sept albums c'est un très joli score ! Le groupe de Chris Martin peut également s’enorgueillir d'avoir séduit les Etats-Unis où ils se sont classés 4 fois n°1 du Billboard 200, en France aussi les anglais ont squatté 4 fois la première position. En revanche côté single, Coldplay n'a été n°1 au UK que deux fois avec Viva La Vida (2008) et Paradise (2011).

En voilà une qui n'a pas volé son titre ! Aidée par le succès de son précédent groupe, les Destiny's Child, Queen Bey a toujours été n°1 du Billboard 200 avec ses six albums. Son album qui s'est le mieux vendu reste cependant son premier, Dangerously in Love, aux Etats-Unis comme dans le reste du monde. Côté single, il faut noter que Beyoncé n'a pas été n°1 du Billboard Hot 100 depuis près de dix ans et son tube Single Ladies (Put A Ring On It) ! On ne peut pas tout avoir, même quand on est la reine...

Du haut de ses 23 ans, Justin Bieber peut prétendre être l'un des rois des n°1. Au Canada le chanteur a toujours été n°1 des ventes d'albums, mais ses compatriotes ne sont pas les seuls à l'adorer, les américains l'ont eux aussi propulser à la tête du Billboard 200 à chaque sortie d'album. 4 albums n°1 en Amérique du Nord, pas mal pour commencer sa carrière, surtout quand on peut se targuer d'avoir eu trois singles n°1 du Billboard Hot 100 rien qu'en 2015 !

L'autre canadien a faire aussi bien que Justin Bieber, c'est Drake. On pourrait même dire qu'il fait mieux puisque outre ses 4 albums classés n°1 au Canada ET aux Etats-Unis, Drizzy a également été n°1 dans ces deux pays avec ses deux mixtapes sorties en 2015 et sa playlist More Life sortie en 2017. C'est le seul rappeur nord américain à avoir été n°1 tout du long de sa carrière en terme de ventes d'albums. Drake n'a en revanche était n°1 aux Etats-Unis, au Canada (et dans de nombreux autres pays) qu'avec un seul single : One Dance !

Retour au Royaume-Uni où le jeune Ed Sheeran est l'enfant chéri du pays. En 2011, il sort + qui se classe n°1, les albums - et ÷ suivront, trois ans et six ans plus tard respectivement, le même chemin. En 2014, son deuxième album sera également n°1 aux Etats-Unis et presque partout dans le monde, sauf la France qui attendra la sortie du troisième album pour céder à la frénésie Ed Sheeran ! Shape of You est le seul de ses singles à avoir fait l'unanimité dans son pays et ailleurs.

Adele affiche le même pedigree que son compatriote Ed Sheeran. L'anglaise s’est toujours classée n°1 des ventes d'albums au Royaume-Uni, ses trois albums ont aussi été très bien accueillis aux Etats-Unis, les deux plus récents ayant eux aussi squatté la place de n°1 ! A noter qu'elle a remporté les prix d'albums de l'année au BRIT Awards et aux Grammy Awards à chaque fois qu'elle y était nommée !

La prodigieuse Lorde, a déjà deux albums n°1 en Nouvelle-Zélande du haut de ses 20 ans, elle s'est également hissé à la première place du Billboard 200 avec Melodrama. A noter que sa carrière s'était lancée sur des chapeaux de roue en 2013 alors que son premier single, Royals, s'était classé n°1 en Nouvelle- Zélande, aux Etats-Unis mais aussi au Royaume-Uni.

Sur la papier Selena Gomez a toujours été n°1 des ventes d'albums aux Etats-Unis puisque Star Dance et Revival ont chacun atteint cette place mais ce serait oublier qu'avant cela la star faisait partie de Selena Gomez & The Scene, un groupe qu'elle incarnait quasiment à elle seule ! Dommage pour Kanye West, Drake a fait mieux que lui dans le domaine des n°1 en leur contrée, Yeezus n'a placé que six de ses sept albums à la première place. Sa grande copine Taylor Swift a elle aussi raté la marche, son album éponyme ne se classe que 5ème, peut être n'aurait elle pas dû commencer sa carrière avec un album de country ? Les One Direction referment ce classement des vrai faux losers. Leur premier album Up All Night n'atteint que la 2ème place du classement au Royaume-Uni alors qu'il est premier aux Etats-Unis !