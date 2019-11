Coldplay joue Everyday Life, un nouveau titre, sur le plateau du SNL (VIDEO)

C'est officiel, Coldplay est de retour. Après des mois d'absence, la formation britannique nous a offert non pas un mais deux single - Orphans et Arabesque. La bonne nouvelle, c'est qu'un double album est attendu pour le 22 novembre prochain et pour le promouvoir, Coldplay s'est offert le plateau du prestigieux Saturday Night Live. Au programme, une version live d'Orphans mais pas que. Découvrez sans plus attendre Everyday Life !

Everyday Life

Chris Martin au piano vous avait manqué ? Oui, à nous aussi.

Orphans

Passage obligé aux Etats-Unis, le SNL est l'un des plus gros plateau de télévision - récemment, c'est Taylor Swift qui était venue présenter son album. Coldplay devrait, une fois de plus, battre des records avec cet album. Patience, plus que quelques jours avant de le découvrir !