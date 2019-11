Coldplay invite Stromae pour un concert exceptionnel (VIDEO)

6 heures du matin, Amman, en Jordanie. Alors que le soleil se lève à peine sur la capitale, Coldplay est déjà d'attaque sur les hauteurs de la ville pour se produire lors d'un concert totalement exceptionnel diffusé en live sur YouTube. Et c'est aux côtés de Stromae, avec lequel le groupe partage un titre de son nouvel album, que les artistes vont interpréter Arabesque, issu de leur nouvel opus Everyday Life. Un moment totalement hors du temps où la beauté du paysage magnifie à la perfection les nouveaux morceaux de Coldplay, déjà acclamés par la critique internationale.

Divisé en deux parties intitulées Sunrise et Sunset, le dernier projet des interprètes de Viva La Vida a donc été promu ce matin lors du levé du soleil et le sera, encore une fois, ce soir à la tombée de la nuit. Une communication et des moyens énormes mis en place à l'occasion du huitième album de Coldplay qui s'annonce déjà comme un succès planétaire. C'est donc avec un énorme plaisir que l'on retrouve le groupe britannique accompagné du très discret Stromae. A voir absolument.