Coldplay, Imagine Dragons, Agnes... découvrez les collaborations du dernier album d'Avicii

En avril 2018, Avicii mettait fin à ses jours dans une chambre d'hôtel ! Un choc pour ses fans mais aussi pour toute l'industrie de la musique qui découvrait la détresse dans laquelle était plongée le jeune homme depuis plusieurs années. Aujourd'hui, un an après sa mort et avec l'accord de sa famille, son ami le producteur Carl Falk a consacré près de 10 mois de sa vie à trier, analyser et finaliser les nombreuses démos et maquettes laissées inachevées par le DJ. Des sons qui seront tous dans l'album intitulé Tim, à paraître le 6 juin prochain.

C'est en exclusivité que le site Billboard vient de révéler la liste détaillée des titres présents dans le nouvel album de Avicii. Et alors qu'on avait déjà pu prendre connaissance de Though Love avec Agnès, on a pu également apprendre que Chris Martin de Coldplay serait présent sur Heaven tandis qu'Imagine Dragon participerait au son Heart Upon My Sleeve. De belles collaborations qui s'annoncent comme des hommages au DJ disparu. Reste à savoir si l'album connaîtra le même succès que ses prédécesseurs.