Coldplay : Higher Power en live pour Glastonbury (VIDEO)

Après des mois de silence, Coldplay fait son grand retour avec Higher Power - un single pop et efficace - produit par Max Martin (Taylor Swift, Britney Spears). Or cette toute première collaboration entre le groupe UK et Martin ne marque pas uniquement leur rencontre musicale : Higher Power est le premier single d'un album qui devrait sortir d'ici peu, démarrant ainsi un tout nouveau chapitre dans la carrière de la formation. La bonne nouvelle, c'est qu'en attendant de véritablement retrouver la scène, Coldplay nous a offert une version live de ce premier morceau pour l'édition virtuelle de Glastonbury.

Privé de son édition 2020 en raison de la pandémie, le prestigieux festival (qui aurait dû accueillir Sir Paul McCartney et Taylor Swift l'an passé) a choisi d'offrir une version virtuelle à ses fidèles. Evidemment, Coldplay a répondu présent, offrant ainsi une performance live dont seule la formation a le secret. Notez que ce live fut enregistré quelques jours seulement avant le concert donné par Coldplay sur TikTok.