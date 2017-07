Coldplay, Harry Styles, Foo Fighter...le line up exceptionnel du BBC Live Lounge Month dévoilé

Après le succès de l'édition 2016 du Live Lounge Month, qui programmait entre autres Justin Bieber et Christine and The Queens, BBC Radio 1 rempile à la rentrée. Pendant tout le mois de septembre la station de radio anglaise recevra la crème de la crème des artistes internationaux dans ses studios pour des sessions acoustiques exceptionnelles et des reprises totalement originales. D'autres artistes ouvriront leurs potes à la radio depuis les Etats-Unis. C'est le cas des Foo Fighters qui lanceront les festivités à Los Angeles le 1er septembre. Ce sera ensuite au tour de Chris Martin de Coldplay, le 4 septembre, d'offrir un live depuis Malibu !

Le reste du line up est tout aussi excitant avec Pink, The XX, Lorde, Rag'n'Bone Man, Jay Z, Harry Styles, Miley Cyrus, London Grammar, Thirty Second to Mars, Stormzy, Rita Ora, pour ne citer qu'eux ! La saison prochaine s'annonce passionnante pour BBC Radio 1 car la radio a promis de pallier l'absence de Glastonbury en 2018 (qui sera en année de jachère) avec son traditionnel Big Weekend qui sera multiplié dans quatre villes du Royaume-Uni en 2018 ! La chaîne a assuré que la programmation serait aussi diversifiée que celle de Glastonbury ! Vivement la rentrée prochaine pour découvrir tout cela...