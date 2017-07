Coldplay : Gagnez vos places pour leur concert au Stade de France avec Virgin Radio ! 

Cadeaux de folie cette semaine sur Virgin Radio ! On vous fait gagner vos places pour les concerts sold out de Coldplay au Stade de France. La bande de Chris Martin a entamé son Head Full of Dreams Tour il y a près d'un an et demi et s'ils étaient passés en concert à Nice en mai 2016, les parisiens et le reste de la France attendaient désespérément d'autres dates. Leur souhait a été exaucé puisqu'après un concert le 8 juin dernier à Lyon, le groupe sera la scène du Stade de France les 15, 16 et 18 juillet prochain. C'est complet depuis belle lurette mais la bonne nouvelle c'est que Virgin Radio vous offre les ultimes places pour ces show qui s'annoncent exceptionnels.

Toute la semaine Virgin Radio vous fait gagner à l'antenne des places pour le concert du 16 juillet de Coldplay au Stade de France. Dès que vous entendez le signal, envoyez dans les dix minutes qui suivent le code LIVE par sms au 7 12 13 (2x65 centimes d'euros + coût d'un sms). Les gagnants seront tirés au sort parmi les inscrits et remporteront deux places pour le concert de Coldplay le 16 juillet au Stade de France. Consultez le règlement ici.

Vous pouvez aussi tenter votre chance sur VirginRadio.fr en répondant à la question du formulaire, n'oubliez pas de laisser vos coordonnées complètes et de consulter le règlement ! Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance à tous !