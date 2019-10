Coldplay est bel et bien de retour, la preuve en vidéo ! 

Oui, Chris Martin et sa bande sont bel et bien de retour. Depuis quelques jours, peut-être avez-vous remarqué des affiches énigmatiques dans les rues de Paris (comme ledru Rollin) et même dans le monde. Nombreux sont ceux qui se sont demandé ce qui pouvait bien se tramer et enfin, nous avons la réponse : oui, Coldplay est bel et bien de retour et la bonne nouvelle, c'est qu'un teaser (mystérieux et énigmatique) est là pour le confirmer.

Visiblement, il faudra retenir le... le 22 novembre 1919 ! Plus logiquement, parions sur l'année 2019. Mais la date donnée fait évidemment écho à cette affiche mystérieuse placardée un peu partout. On attend donc un nouveau chapitre dans l'histoire du groupe mais aussi et surtout, une toute nouvelle ère . Coldplay n'a rien perdu de sa superbe et compte bien sortir des sentiers battus : « Ils ont des plans pour l'année prochaine (...) Ils veulent toujours se challenger et surprendre le public, c'est pourquoi ils travaillent avec des gens comme Brian Eno. Je suis sûr que ce qu'ils vont faire va surprendre le public », expliquait le réalisateur Mat Whitecross à NME.

Patience, donc ! Coldplay compte bien surprendre et visiblement, on est bien parti pour !