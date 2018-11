Coldplay : Fix You en live à Sao Paulo, la vidéo à ne pas manquer 

Groupe à la renommée planétaire, Coldplay n'a plus rien à prouver et joue à guichet fermé dans tous les pays du monde. Et justement, Chris Martin et sa bande se sont produit à Buenos Aires (ainsi qu'à Sao Paulo) dans le cadre du Head Full of Dreams Tour. Pour eux, ce fut l'occasion d'enregistrer une version live exceptionnelle de tous les morceaux qui ont fait leur renommée. Evidemment, Coldplay défendait sur scène son dernier album, A Head Full of Dreams (porté par Hymn for the Weekend mais aussi Adventure for a Lifetime). Mais, ce n'est pas tout ! Les fans de la première heure ont pu apprécier des classiques comme Fix You. Or, c'est la vidéo dévoilée par le groupe à quelques jours de la sortie de ces CD/DVD tant attendus.

Pour les plus impatients, sachez que le tout est d'ores et déjà disponible en pré-commande. Ainsi, Coldplay vous réserve quelques surprises : 2CD/2DVD Live in Buenos Aires / Live In Sao Paulo, pour commencer. Aussi, vous pourrez vous procurer 3LP/2DVD Live in Buenos Aires / Live In Sao Paulo. Côté digital, le live à Buenos Aires sera disponible sur toutes les plateformes de streaming tandis que le live à Sao paulo sera -quant à lui- disponible au téléchargement. Enfin, la cerise sur le gâteau sera la diffusion au cinéma le 14 novembre prochain.

En attendant, on vous laisse avec ce magnifique live qui, nous en sommes sûrs, vous rappellera des souvenirs.