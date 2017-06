Coldplay et The Chainsmokers dévoilent (enfin) le clip de Something Just Like This

Pas mal de news pour le quatuor anglais Coldplay en ce moment ! Alors que le groupe a dévoilé leur nouveau titre "All I Can Think About Is You", il y a une de leur collaboration qui avait encore un goût d'inachevé. En effet, s'ils ont surpris la planète en collaborant avec le duo américain The Chainsmokers sur le titre "Something Just Like This" extrait du premier album du groupe électro, le titre est vite devenu un hit ! S'il est rapidement monté dans les charts le morceau n'avait pas encore eu de clip... jusqu'à aujourd'hui.

Au programme : un jeune garçon passionné de superhéros, une version live du titre et des plans tirés des différentes fois où Coldplay a interprété le morceau avec The Chainsmokers. En effet, le groupe anglais a fait la surprise de rejoindre le duo électro à San Antonio où ces derniers ont donné leur concert, afin d'interpréter "Something Just Like This". Une surprise de taille que les fans n'avaient pas vu venir ! Si The Chainsmokers collaborent avec des artistes de plus en plus prestigieux, il se pourrait bien qu'une collaboration avec Justin Bieber soit sur le feu ! A suivre ...