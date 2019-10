Coldplay et Stromae unissent leurs forces sur Arabesque

ENFIN. Après des mois d'attente et quelques jours de teasing insoutenable, Coldplay a fait son grand retour avec non pas un mais deux singles : Orphans et Arabesque. Pour rappel (si jamais vous avez manqué cette info), le groupe de Chris Martin dévoilera le 22 novembre prochain un double album, intitulé Everyday Life. Or, pour travailler ce projet dans les cartons depuis "100 ans" , pour reprendre les termes de Coldplay, les britanniques ont fait appel à d'autres artistes talentueux - dont Stromae.

Très honoré d'avoir été invité sur le nouvel album de @coldplay https://t.co/7RNAgxvNE1 — Stromae (@Stromae) October 25, 2019

Si vous n'avez pas encore eu le temps d'écouter Arabesque (et on espère sincèrement que ce n'est pas le cas), sachez que l'interprète de Formidable a posé sa voix sur le titre. Ce n'est pas un secret, Chris Martin est fan invétéré de Stromae - au point de reprendre Formidable au stade Roi Baudouin. Concernant l'opus à venir, il avait même déclaré à BBC Radio 1 : «C’est peut-être l’un des meilleurs artistes au monde. Il est tout simplement merveilleux. Son dernier album, Racine Carrée, est si brillant. Ça m’a fait sauter de mes chaussettes. C’était une grande inspiration pour notre nouvel album». Patience, donc ! Plus que quelques semaines avant de le découvrir !