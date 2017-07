Le terme de "vacances" ne semble pas faire partie du lexique de Coldplay ! Alors que le groupe mené par Chris Martin proposait il y a quelques jours ALIENS, le nouveau single de son EP Kaleidoscope, il montait parallèlement sur la scène du Global Citizen Festival. Un événement qui se déroulait à Hambourg en Allemagne le 6 juillet dernier et dont les bénéfices sont destinés à résoudre les plus gros problèmes mondiaux. Et pour entériner cette idée de "globalisation", la formation anglaise a décidé de faire monter sur scène avec elle la chanteuse colombienne Shakira pour se lancer dans l'interprétation de plusieurs titres extraits de leurs répertoires respectifs.

Particulièrement détendus, Chris Martin et Shakira ont ainsi chanté A Sky Full of Stars, Yellow, Chantaje et Me Enamoré. Du propre aveu de la chanteuse, ce duo impromptu n'a eu que peu de temps pour répéter et malgré les quelques ratés, la magie de la musique a pleinement opéré ! En outre, Chris Martin s'est particulièrement amusé sur Chantaje, lui qui en prélude de la chanson avouait représenter "tous les gens qui ne parlent pas espagnol". Après cette échappée musicale, Coldplay reprendra, seul, le cours de sa tournée et sera les 15, 16 et 18 juillet au Stade de France concerts pour lesquels Virgin radio vous fait gagner des places !