Coldplay : Emily Blunt s'excuse d'avoir snobé Chris Martin en reprenant In My Place (VIDEO)

Aux Etats-Unis, les talk shows sont un passage obligé et ce, que l'on soit acteur ou bien chanteur. Et justement, Emily Blunt (Le Diable s'habille en Prada, La Fille du Train) est passé par le plateau d'Ellen Degeneres. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle devrait s'excuser d'avoir snobé Chris Martin ! “Alors je sais ce qui s’est passé, et il nous a envoyé cette vidéo très douce et amusante de lui mimant” Un endroit tranquille: la comédie musicale “, et je l’ai regardée à 11 heures du soir, à côté de John, nous sommes sur le point de aller au lit. Et je me souviens avoir dit: “Oh, c’est si doux que c’est si drôle. J’écrirai le matin. J’ai oublié de réécrire le matin", expliquera l'actrice.

On vous explique : sur le plateau, Chris Martin s'était livré, racontant comment Emily Blunt et son mari n'avaient jamais répondu à l'un de ses messages... Et pour arranger les choses, Ellen a trouvé l'idée parfaite : des excuses en chanson ! Voilà comment Emily Blunt s'est retrouvée à chanter en live une version (revue et corrigée) de In My Place. On vous laisse savourer ça, ça en vaut la peine !