Coldplay embarque dans un univers futuriste pour le clip de Higher Power (VIDEO)

Ce retour, nous l'avons attendu pendant de longs mois : après nous avoir offert l'excellent album Everyday Life, Coldplay a fait son grand retour en mai dernier avec Higher Power - un nouveau single qui a tout pour être le tube de l'été. Sur ce nouveau morceau, la formation britannique a travaillé avec le producteur Max Martin (connu pour ses collaborations avec Taylor Swift notamment) : « Mais un titre comme "Higher Power", dans tout notre répertoire il y a peut-être 15 chansons où ça s'est produit [de cette façon]. Will a dit "J'aime vraiment ça". Et c'était durant notre première session avec Max Martin. Je leur ai envoyé la démo, ils ont commencé à travailler dessus, et Will m'a envoyé un texto : "Ça va être vraiment bien" », confiait d'ailleurs Chris Martin à Apple Music.

La bonne nouvelle, c'est que Higher Power a (enfin) son clip : au programme une virée futuriste. Décrite comme « une mélodie orbitale en trois parties », cette toute nouvelle ère tranche radicalement avec l'univers installé par Everyday Life il y a quelques années. L'on y retrouve ainsi Chris Martin errant dans les rues d'une ville en ruine et qui, inévitablement, est contrôlée par des machines. Les cinéphiles l'auront vu, l'esthétique du clip n'est pas sans rappeler Blade Runner... Chris Martin s'y transforme en une boule d'énergie, traversant les rues telle une fusée.

Alors que Coldplay prépare activement la sortie de son prochain album, on ne peut qu'imaginer l'univers de ce dernier... patience !