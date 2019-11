Coldplay : Ecoutez un extrait de Guns, leur nouveau titre (AUDIO)

"Voici un avant-goût de Guns - le son d'ouverture des prémices de Everyday Life" ont balancé il y a quelques heures les membres du groupe Coldplay sur leur dernière publication Instagram. Un extrait audio de quelques secondes dans lequel on reconnaît la voix de Chris Martin. Concernant le visuel, on y voit une sorte de cible avec des chiffres romains ainsi que les sous-titres des paroles du leader du groupe. Déjà visionné par plusieurs centaines de milliers de fans des interprètes de Viva La Vida, cet extrait du prochain titre intitulé Guns (pistolets) fera partie du double album actuellement en préparation. Un titre qui devrait aborder le sujet très controversé du port d'armes aux Etats-Unis. Enfin, on apprenait également il y a quelques heures que Coldplay serait en concert en live sur YouTube dans les jours à venir. Staty Tuned !