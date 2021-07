Coldplay dévoile le titre Coloratura, extrait de son futur album (VIDEO)

Trois ans après l'immense succès de Everyday Life, Coldplay s'apprête à faire son grand retour dans les bacs avec Music of the Spheres, prévu pour le 15 octobre prochain. Un neuvième album très attendu par les fans du groupe qui ont déjà pu découvrir, il y a quelques semaines, le titre Higher Power, premier extrait de ce projet. Produit en collaboration avec le très célèbre producteur américain Max Martin, à qui l'on doit des tubes de Katy Perry, Britney Spears, Taylor Swift ou encore des Backstreet Boy, cet opus devrait comporter douze titres dont on peut d'ores et déjà entendre quelques courts extraits dans une vidéo postée sur le compte Twitter des artistes britanniques.

En attendant, Coldplay a dévoilé le titre Coloratura. Véritable extraterrestre musical, ce titre de dix minutes nous transporte a mille lieux de la planète Terre où nous sommes les témoins de la formation d'une galaxie. Dotée d'un tempo extrêmement doux, cette chanson est "une épopée exaltante, liée à l’espace, en référence à Galilée, Oumuamua et Bételgeuse", précise le communiqué de presse. De quoi faire patienter les fans comme il se doit grâce à des notes de piano et de harpe accompagnées de la voix délicieuse de Chris Martin. On a hâte !