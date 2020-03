Coldplay dévoile le clip de Trouble In Town (VIDEO)

"Tous les animaux sont égaux mais certains le sont plus que d'autres". C'est avec cette citation signée George Orwell que Coldplay accompagne la sortie de ce clip criant de vérité. Le groupe nous plonge dans les rues de New York, en pleine nuit - pour mieux dénoncer les inégalités et surtout, les abus de pouvoir. Avec des animaux Ô combien réalistes, Coldplay dénonce ici un système qui lentement mais sûrement, s'est imposé dans nos rues : "loi de jungle ou loi de la rue", chante Chris Martin.

Dans les commentaires, nombreux sont les internautes touchés par le message : "Ca a été difficile à regarder, j'ai fini la vidéo avec un noeud dans la gorge. Le moment où le lapin écrit "Amour" et l'efface immédiatement m'a brisé le coeur. C'est dur d'avoir de l'espoir dans un monde aussi sombre et cruel", peut-on ainsi lire. Coldplay signe un clip parfait inspiré de La Ferme des Animaux qui, inévitablement, est (toujours) une métaphore de notre monde actuel.