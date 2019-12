Coldplay dévoile le clip de Everyday Life (VIDEO)

Et un clip de plus ! Coldplay a choisi Everyday Life pour poursuivre la promotion de son nouvel album éponyme. Pour rappel, ce double disque rassemble près de 16 titres et s'est déjà imposé dans les charts. Si Chris Martin et sa bande ont choisi de ne pas tourner pour le défendre, ils n'ont pas abandonner la promo pour autant : après un concert unique en Jordanie et le clip de Orphans, place à Everyday Life.

La vidéo (réalisée par Karena Evans, à qui l'ont doit 'God Plan' et 'In My Feelings' de Drake), nous montre Chris Martin et ses camarades Guy Berryman, Will Champion et Jonny Buckland se produisant sur une plage. Notez que le tournage s'est déroulé en Afrique du Sud, au Maroc et en Ukraine... preuve que Coldplay n'a pas perdu son âme de globe-trotter !